Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Streit eskaliert nach Verkehrsunfall

211027.5 Heide (ots)

Am Dienstag kam es gegen 19.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Die 17jährige Krumstedterin wollte die dreispurige Straße "Markt" überqueren und wurde hierbei von einem Fahrzeug Höhe der mittleren Fahrspur erfasst. Der 56jährige Heider Autofahrer konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Direkt nach dem Unfall wurde der Fahrer von einer Gruppe Jugendlicher aus dem Fahrzeug gezerrt und ins Gesicht geschlagen. Vermutlich handelt es sich bei der Gruppe um den Freundeskreis der Verunfallten. Polizeibeamte konnten alle Beteiligten am Unfallort feststellen, so dass zur Unfallanzeige nun noch eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt wird. Die Fußgängerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt.

