Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211028.3 Wesseln: Taschendieb erbeutet Geldbörse im Supermarkt

Wesseln (ots)

Am Mittwoch 14 Uhr wurde eine 87jährige Heiderin beim Einkauf bestohlen. Während ihres Einkaufes im Supermarkt in der von-Humboldt-Straße bewahrte sie ihre Tasche im Einkaufswagen auf. In der Obstabteilung verwickelte sie eine ca. 30 Jahre alte Frau mit osteuropäischem Akzent in ein Gespräch. Beim Gang zur Kasse bemerkte die Geschädigte nun das Fehlen von Geldbörse, Schlüsselbund und einem persönlichen Brief. Neben einem zweistelligen Bargeldbetrag befanden sich in der Geldbörse Ausweispapiere und eine Geldkarte. Die Tatverdächtige Frau soll schlank gewesen sein und eine beige Jacke getragen haben.

