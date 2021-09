Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Möhringer Straße hat eine 78 Jahre alte Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag (14.09.2021) schwere Verletzungen erlitten. Die 78-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf der Möhringer Straße in Richtung Erwin-Schöttle-Platz unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Finkenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der von rechts aus der Finkenstraße fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

