Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl aus Pkw auf Wanderparkplatz Reiherholz in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 04.09., kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz Reiherholz an der Linteler Straße in Hude zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Pkw. Nach Einschlagen einer Seitenscheibe wurden aus dem Pkw neben Bargeld noch weitere Wertgegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell