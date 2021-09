Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Gaffer leistet Widerstand bei Rettungseinsatz nach Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 03.09.2021, 13:30 Uhr, ereignet sich auf der Bremer Straße, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wird. Eine 30 Jahre alte PKW-Führerin aus Ganderkesee und eine 46 Jahre alte PKW-Führerin aus Delmenhorst befahren in dieser Reihenfolge die Bremer Straße in Richtung Syker Straße. Als die Ganderkeseeerin mit ihrem VW T-Roc in Höhe der Tulpenstraße verkehrsbedingt halten muss, bringt die Delmenhorsterin ihren Fiat ebenfalls zum Stehen. Dies bemerkt eine nachfolgende 29 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Delmenhorst mit ihrem Audi A1 offensichtlich zu spät und fährt auf den Fiat auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den T-Roc geschoben wird. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf 16000,- Euro geschätzt.

Die 46-Jährige sowie ihr 60 Jahre alter Beifahrer aus Delmenhorst werden bei dem Unfall ersten Angaben zufolge leicht verletzt und müssen durch die eingesetzten Rettungskräfte zunächst noch in ihrem Fahrzeug behandelt werden.

An der Unfallstelle finden sich diverse Gaffer ein, die zum Teil durch die Einsatzstelle laufen und so die Rettungsmaßnahmen behindern. Es werden Platzverweise gegen die Gaffer ausgesprochen, die schließlich auch befolgt werden. Ein 41 Jahre alter Delmenhorster kommt trotz mehrerer ihm gegenüber ausgesprochenen Platzverweisen mehrfach zur Einsatzstelle zurück und filmt augenscheinlich mit seinem Mobiltelefon die Rettungsmaßnahmen bzw. auch die verletzten Personen. Der Mann verweigert die Angabe seiner Personalien und muss aufgrund seines aggressiven Verhaltens durch Polizeibeamte zu Boden gebracht und fixiert werden, wobei er leicht verletzt wird. Auch nachdem er der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt wird, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen werden soll, leistet er erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme. Nach Abschluss der Maßnahmen wird der Mann auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Sein benutztes Mobiltelefon wird beschlagnahmt. Polizeibeamte werden nicht verletzt.

