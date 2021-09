Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Pedelecs in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 05.09., in der Zeit von 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Brake vor der dortigen Gaststätte "Cafe Ole" ein graues Pedelec entwendet. Das Pedelec der Marke "Gazelle" war mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweisgeber oder Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell