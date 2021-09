Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 04.09., in der Zeit zwischen 05:35 Uhr und 13:00 Uhr, ist es in Elsfleth, Oberrege, im Bereich des Parkplatzes vom dort ansässigen Verbrauchermarkt REWE, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigt dabei vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers die Heckverkleidung eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw Skoda und entfernte sich in der Folge unerlaubt. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Brake unter 04401/935-0 entgegen.

