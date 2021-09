Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Wintergarten in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 04.09., kam es im Zeitraum von 00:00-08:30 Uhr im Stadtteil Einswarden in der Jedutenstraße zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde die Scheibe eines Wintergartens und ein Planschbecken von bisher unbekannten Tätern beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

