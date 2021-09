Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Vereinsheim in Wardenburg ++ Tätergruppe im Nahbereich angetroffen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend,04.09., wurde durch einen Verantwortlichen gegen 07:30 Uhr ein Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Everkamp" festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Nach Einschlagen eines Fensters waren aus dem Vereinsheim diverse alkoholische Getränke entwendet worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte im Nahbereich eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 16-22 Jahren festgestellt werden, gegen die sich ein Tatverdacht ergab. Die genauen Tatbeteiligungen der Personen müssen im Laufe der nun folgenden Ermittlungen geklärt werden.

