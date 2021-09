Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sande" in Dötlingen war am Freitag, 03.09., gegen 23:30 Uhr das Ziel eines Einbruchversuchs. Hierbei wurde vergeblich versucht, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Danach wurde von einer weiteren Tatbegehung abgesehen. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941115 entgegen.

