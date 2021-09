Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend (13.09.2021) auf einem Spielplatz an der Melonenstraße offenbar unsittliche Handlungen an sich vorgenommen. Der Mann onanierte mutmaßlich kurz nach 23.00 Uhr mit heruntergelassener Hose auf dem dortigen Spielplatz und blickte währenddessen auf sein Smartphone. Eine 37-jährige Anwohnerin beobachtete dies und sprach den Mann an, der daraufhin in Richtung Schemppstraße flüchtete. Eine Fahndung der alarmierten Polizisten verlief bislang erfolglos. Der Unbekannte soll zirka 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein und kurze dunkle Haare gehabt haben. Des Weiteren war er mit einer kurzen dunklen Hose sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

