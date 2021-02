Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf einen Motorroller der Marke Piaggio hatte ein bislang unbekannter Dieb es abgesehen, der das Fahrzeug zwischen Sonntag 12.00 Uhr und Dienstag 16.00 Uhr in der Straße "Bandenhalde" in Aidlingen-Dachtel entwendete. Das gold/braune Zweirad war auf einem Vereinsparkplatz abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Darüber hinaus war eine Böblinger Zulassung (BB) angebracht. Der Wert des Motorrollers beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, in Verbindung zu setzen.

