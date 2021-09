Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Qualmender Akku löst Einsatz aus

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein stark qualmender Akku hat am Montag (13.03.2021) in einem Fahrradgeschäft an der Olgastraße einen Einsatz ausgelöst. Offenbar aufgrund eines technischen Defektes fing der Akku eines dreirädrigen Lastenrades, das in einem Lagerraum des Geschäftes stand, gegen 16.10 Uhr an, stark zu rauchen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr brachten das Fahrrad ins Freie. Der Rauch zog auch in ein gegenüberliegendes Gebäude, das daraufhin von der Feuerwehr belüftet werden musste. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Olgastraße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. Stand: 17.40 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell