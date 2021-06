Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots)

Zwischen 3 Uhr und 15.30 Uhr ereignete sich am Donnerstag, 24. Juni, auf der Straße Breiter Weg ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Berlin hatte seinen Pkw VW Golf am Fahrbahnrand der Straße in Fahrtrichtung der Straße Am Gasthausbach abgestellt. Gegen 15.30 Uhr musste er dann feststellen, dass die gesamte linke Fahrzeugseite verkratzt wurde. Zudem war die Fahrertür von vorne nach hinten verlaufend aufgerissen. Der Schaden wurde vermutlich durch einen scharfkantigen Gegenstand an einem vorbeifahrenden Fahrzeug oder einen Anhänger verursacht. Das unfallverursachende Fahrzeug war laut Spurenlage aus Richtung der Straße Am Gasthausbach in Richtung Forster Weg unterwegs. Um die Umstände des Geschehens aufzuklären bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie können auch einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weitergeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

