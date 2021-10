Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211028.6 Kellinghusen: Geldbörsendiebstahl

Kellinghusen (ots)

Am Mittwochvormittag hat ein Unbekannter der Kundin eines Supermarktes in Kellinghusen die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Um 11.00 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Lidl An der Stör auf. Ihr Portemonnaie trug sie in ihrer Handtasche bei sich, die sie letztlich in ihrem Einkaufswagen deponierte. Während sich die Dame bei den Blumen aufhielt, bemerkte sie eine fremde Frau, die sich auch an ihrer Tasche zu schaffen machte. An der Kasse stellte die 85-Jährige dann fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Möglicherweise war es die etwa 165 cm große, 30 bis 35 Jahre alte Frau, die für die Tat verantwortlich war. Sie war dunkel gekleidet und trug einen längeren Mantel.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell