Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruchsversuch scheitert

Schöppingen (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte am Sonntagabend eine Tür zu einem Geschäft in Schöppingen. Zeugen hörten gegen 18.45 Uhr zunächst einen lauten Knall und sahen dann zwei Personen in Richtung des Schöppinger Berges flüchten. Beide Personen seien dunkel gekleidet gewesen, einer sei circa 1,70 Meter groß , der andere 1,80 Meter. Der Zeugin waren bei einem der Flüchtigen Handschuhe mit Reflektoren aufgefallen. Die nun komplett gesprungene gläserne Tür hielt der Gewalteinwirkung stand. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

