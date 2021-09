Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: 25-Jähriger bedroht Unfallbeteiligte nach Kollision

Heidelberg-Weststadt (ots)

Nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bedrohte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die weiteren Unfallbeteiligten. Ein 30-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Lessingstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er gerade von der Einfädelungsspur auf den Geradeausfahrstreifen wechseln wollte, wurde er von einem nachfolgenden 25-jährigen Mercedes-Fahrer überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 30-Jährige fuhr zunächst bis zur Alten Eppelheimer Straße weiter, wo die Beteiligten schließlich den Schaden begutachteten. Bereits hier kam es zu Bedrohungen seitens des 25-Jährigen gegenüber dem VW-Fahrer und dessen 33-jähriger Beifahrerin. Immer wieder kamen Bekannte des Mercedes-Fahrers zur Unfallstelle und wirkten in bedrohlicher Weise auf den 31-Jährigen und seine Begleiterin ein.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mercedes in unzulässiger Weise verändert war. So waren an den Achsen Distanzscheiben montiert, für die der 25-Jährige keine Betriebserlaubnis vorweisen konnte und auch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Daher war die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Ihm wurde ein Mängelbericht, mit Frist zur Mängelbeseitigung ausgestellt.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Zudem sieht er Bußgelder wegen Verstoßes gegen die StVO und Erlöschen der Betriebserlaubnis entgegen. Sollte er die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt haben, wird sein Fahrzeug durch die zuständige Zulassungsstelle, die vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt wurde, zwangsweise stillgelegt.

Gegen den 30-jährigen Fahrer des VW wird wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

