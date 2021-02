Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Hausklingel aus Verankerung gerissen

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, gegen 18.20 Uhr, kam es in der Fontanestraße zu einer Sachbeschädigung. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Hausklingel aus der Verankerung gerissen, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, gegen 22.50 Uhr, kam es in der Straße Heiligelinde zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes verhielt sich ein 33-jähriger Mann aus Cloppenburg zunehmend aggressiv. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Widerstandshandlung, bei dieser ein 32-jähriger Polizeibeamte auf einer teilweise mit Schnee und Eis bedeckten Auffahrt stürzte und sich eine leichte Verletzung zuzog. Der 33-Jährige lief zunächst davon, konnte aber durch die Polizeibeamten gestellt und überwältigt werden. Hierbei leistete der 33-Jährige weiterhin Widerstand. Der 33-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach einer ärztlichen Behandlung konnte der 36-jährige Polizeibeamte seinen Dienst weiter versehen.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Straße Melkweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) befuhr die Straße Melkweg in Richtung Bunner Straße. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der PKW auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der 46-Jährige kam nach links von der Straße ab und stieß mit dem PKW gegen mehrere kleine Bäume. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 46-Jährige unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell