Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Holzstapel neben Kamin brannte

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (29. Dezember 2021) kam es gegen 15.55 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Burgstraße. Aus der verrauchten Wohnung konnte die Feuerwehr noch einen Hund retten, der augenscheinlich unverletzt blieb. Nachdem die Brandermittler der Kriminalpolizei den beschlagnahmten Brandort in Augenschein genommen hatten, gehen sie davon aus, dass durch einen Fehler beim Bedienen des Kamins ein daneben befindlicher Holzstapel Feuer fing. Neben Fußboden an der Brandstelle wurde durch die Löscharbeiten und den Ruß das Mobiliar des Wohnzimmers in Mitleidenschaft gezogen. (reh)

