Deutlich zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer am Dienstag in Bad Boll intus.

Der Unfall ereignete sich gegen 2.15 Uhr in der Badstraße. Bei leichtem Gefälle prallte der 26-jährige Seat Fahrer gegen einen geparkten Peugeot Kleinlaster. Durch den Aufprall schob es den Peugeot mehrere Meter nach vorne. Der Unfallverursacher kam mit unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Seat.

