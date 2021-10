Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbrecher kommt übers Fenster

Am Montag war ein Unbekannter in Eislingen zu Gange.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 2.45 Uhr und 3.30 Uhr. Ein Unbekannte drang über ein Fenster in das Gebäude in der Bahnhofstraße ein. Aus einem Lagerraum entwendete er mehrere Getränkeflaschen. Weiterhin gelang es ihm, sich Zutritt zu einem Büroraum zu verschaffen. Dort fand er offensichtlich nichts, was für ihn von Wert hatte. Spezialisten der Polizei übernahmen die Spurensicherung. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

