Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Jugendlicher Ladendieb beschädigt Eingangstür eines Lebensmittelmarktes

Homberg (ots)

Fritzlar

Ladendieb flüchtet und richtet Schaden an Tatzeit: 19.06.2021, 15:38 Uhr Ein 16-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis flüchtete nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt "Am Hospital" und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro an. Der 16-Jährige war von einem Ladendetektiv dabei erwischt worden, wie er eine Flasche Wodka im Wert von 12,- Euro stehlen wollte. Dem Festhalten des Detektivs widersetzte sich der 16-Jährige und schlug dem Detektiv ins Gesicht, anschließend flüchtete er in Richtung der verschlossenen Ausgangstür. Diese wurde von ihm mit Gewalt ein Stück geöffnet und er konnte aus dem Markt flüchten. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Ladendiebstahls wurde gegen den 16-Jährigen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

