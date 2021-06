Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Räder und Rasenmäher aus Garage gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Einbruch in Garage Tatzeit: 12.06.2021, 10:00 Uhr bis 19.06.2021, 14:15 Uhr Einen Satz Winterrräder und deinen Rasenmäher erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Garage "Am Bunten Bock". Die Täter begaben sich auf das Schrebergartengelände und brachen die dortige Blechgarage auf. Aus dem Innenraum stahlen sie einen Satz Winterräder auf Alu-Felgen und einen "Wolf"-Rasenmäher. Der Wert der Beute beträgt 1.200,- Euro. Der angerichtete Sachschaden 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

