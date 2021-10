Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Drei schwer verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag bei Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Opel von Maitis in Richtung Wäschenbeuren. Dort kam sie nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Danach lenkte sie stark gegen und der Opel geriet ins Schleudern. Danach kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auf den Rädern blieb der total beschädigte Opel liegen. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrerinnen schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Den Sachschaden an dem total beschädigten Opel schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

