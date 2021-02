Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Waldarbeits-Fahrzeuge aufgebrochen

Hermeskeil-Abtei (ots)

In der Nacht von Dienstag, 23.02. auf Mittwoch, 24.02.2021, wurden im Wald bei Abtei drei Waldarbeits-Fahrzeuge angegangen. Die Fahrzeuge standen auf dem Waldweg, der sich nach der Straße "Waldrieden" anschließt. An den Arbeitsmaschinen wurden Werkzeugkisten aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet. Weiterhin wurde eine Vielzahl an LED-Leuchten abgeschraubt und mitgenommen. Der Tatort musste von den Tätern ausgeleuchtet werden. Auch könnte die Tatausführung Lärm verursacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (Tel.: 06503 / 91 51-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell