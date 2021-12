Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Anzeigen wegen Farbschmierereien

Soest (ots)

Die Polizei nahm am Mittwoch gleich drei Anzeigen wegen Farbschmierereien auf. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. Dezember 2021) wurden auf diese Art Sachbeschädigungen in der Pollhofstraße, Helle und an der Jakobi-Nötten-Wallstraße begangen. An zwei Tatorten konnte der Schriftzug "RISE" ausgemacht werden. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder Hinweise auf jemanden geben können, der den Schriftzug "RISE" verwendet, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

