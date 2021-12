Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Fußgängerin übersehen

Kaiserslautern (ots)

Eine Fußgängerin ist am späten Mittwochnachmittag in der Mainzer Straße von einem Auto angefahren worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 19-Jährige aus Richtung Donnersbergstraße gekommen und hatte die Fahrbahn bei "Grün" an der Fußgängerampel in Richtung Hertelsbrunnenring überquert, als sie von dem Pkw erfasst wurde.

Eine Zeugin, die beobachtete, dass der Unfallfahrer anschließend wegfuhr, verständigte die Polizei und meldete einen Unfall mit Fahrerflucht. Wie sich jedoch herausstellte, hatte der Fahrer zunächst gestoppt und mit der 19-jährigen Frau gesprochen. Sie gab ihm gegenüber an, dass es ihr gut gehe, und lehnte einen Austausch der Telefonnummern ab.

Als die verständigte Streife vor Ort eintraf, stand die junge Frau sichtlich unter Schock und konnte sich an den Unfallhergang zunächst nicht erinnern. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen und brachte die 19-Jährige ins Krankenhaus. Sie klagte inzwischen über Schmerzen im Brustbereich.

Noch während die Polizeibeamten an der Unfallstelle waren, meldete sich der Unfallverursacher auf der Dienststelle, um den Vorfall mitzuteilen. Er schilderte die Abläufe ähnlich wie die betroffene Fußgängerin und die Zeugin und gab an, dass er die junge Frau beim Abbiegen übersehen hatte, so dass es zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Passantin kam. |cri

