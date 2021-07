Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/ OT Wremen-Schmarren - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 14:45 Uhr, wurden durch aufmerksame Anwohner insgesamt 2 Quads auf dem Deichkörper festgestellt, die diesen befuhren und dabei Beschädigungen an diesem verursachten. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte ein Quad kontrolliert und der Fahrer aus seiner Anonymität geholt werden. Der zweite Quadfahrer entfernte sich unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Quad und dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743-9280 zu melden.

Hinweis:

Die Hauptaufgabe von Deichen ist es, dass Binnenland und hier insbesondere Siedlungsräume vor Hochwasser zu schützen. Durch Übermäßiges Laufen oder Befahren mit Rädern oder gar Autos oder Quads wird die Grasnarbe über Gebühr beschädigt. Die Wehrhaftigkeit der Grasnarbe im Hochwasserfall ist dann nicht mehr gegeben und es kommt zu Ausspülungen und Erosionen.

Eine Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß Nds. Deichgesetz (NDG) wurde eingeleitet.

Geestland/ OT Debstedt - Schlange versetzt Anwohnerin in Angst und Schrecken

Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 14:45 Uhr, meldet eine verängstigte Geestländerin eine ca. 0,5 m lange Schlange im Keller-/ Lichtschacht ihres Hauses in der Langener Straße. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Tieres konnte durch fachkundige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langen eine Ringelnatter als "Corpus Delicti" ausgemacht werden. Das Tier wurde aus dem Lichtschacht geborgen und anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

Wurster Nordseeküste/ OT Dorum-Neufeld - Versammlung unter dem Motto "Aktion Wolf"

Am Sonntag, den 11.07.2021, kam es in der Zeit von ca. 10:30 Uhr bis 12:05 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung zum Thema "Aktion Wolf". Etwa 120 Teilnehmer folgten dem Aufruf der Geschäftsführerin des Niedersächsischen Landvolkes, Kreisverband Wesermünde e.V. und verliehen durch das Verteilen von Flyern und der Durchführung einer Menschenkette auf dem Deich ihren Forderungen nach einem Wolfmanagement inklusive Bestandsregulierung, der Schaffung eines Rechtsanspruches auf Ausgleichszahlungen für Schäden, die nachweislich durch einen Wolf verursacht wurden, und eine Verbesserung der Förderbedingungen für Schutzmaßnahmen für Weidetiere vor Übergriffen durch Wölfe Nachdruck.

