POL-CUX: Noch Plätze frei - Fahrradtour des Präventionsteams +++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Cuxhaven (ots)

Für die Radtouren des Präventionsteams der Polizeiinspektion Cuxhaven gibt es noch freie Plätze. An verschiedenen Stationen in Cuxhaven werden die Teilnehmer u.a. darüber informiert, wie man sich vor Straftaten wie Diebstahl oder Betrug schützen kann. Die Touren werden am 13. und 19. Juli 2021 jeweils ab 10:00 Uhr stattfinden. Startpunkt ist das Gebäude der Polizeiinspektion Cuxhaven in der Werner-Kammann-Straße 8. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Bitte senden Sie hierzu Ihre Kontaktdaten per E-Mail an: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de. In Ausnahmefällen ist eine telefonische Anmeldung unter 04721/573-304 oder 04721/573-259 möglich.

Beverstedt-Lunestedt. Ein Buswartehäuschen in der Straße An der alten Schule wurde am Donnerstag, 08.07.2021, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:45 Uhr erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unfallverursacher ein LKW (vmtl. Sattelzug), der beim Abbiegen in die Straße An der alten Schule das Wartehäuschen touchierte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Nach ersten Hinweisen könnte es sich um einen LKW oder Sattelzug mit weißem Koffer oder Auflieger mit dem Aufschriftfragment "...olle" handeln. Zeugen, die hierzu genauere Angaben machen können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706 948-0 zu wenden.

