Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Flugzeugabsturz in Nordholz - Ergänzende Informationen zur Pressemeldung von 14.52 Uhr

Cuxhaven (ots)

Nach ersten Ermittlungen hat sich der Unfall so zugetragen, dass das Kleinflugzeug kurz nach dem Start in einem Maisfeld abgestürzt und in Brand geraten ist. Die Identität der Insassen ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, es werden weitere identifizierende Ermittlungen durchgeführt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ermittelt, ob der Absturz technische oder fliegerische Gründe hat. Die Polizeiinspektion Cuxhaven ermittelt, ob es sich um Fremdverschulden handelt.

Wann erste Ergebnisse vorliegen, ist noch völlig unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell