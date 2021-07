Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Baumaschinen entwendet++Einbruch in Turnhalle++Bushaltestellen beschädigt

Cuxhaven (ots)

Baumaschinen entwendet

Loxstedt. In der Zeit von Dienstag, 06.07.2021 18:00 Uhr bis Mittwoch 07.07.2021 wurden von einer Baustelle und aus einem Baucontainer in der Lindenallee in Loxstedt Baumaschinen, Elektrogeräte und mehrere Meter Kabel entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeikommissariat Schiffdorf unter der 04706 948-0 entgegen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Einbruch in Turnhalle

Schiffdorf. Am Dienstag den 06.07.2021 hebelten Unbekannte in der Zeit von 13:40 Uhr bis 15:00 Uhr die verschlossenen Türen zu den Umkleideräumen der Turnhalle im Jierweg auf. Hier entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände der Personen, die ihre persönlichen Sachen in den Umkleiden aufbewahrten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Schiffdorf unter der 04706 948-0 zu wenden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bushaltestellen beschädigt

Hemmoor/Hechthausen. Am Montag den 28.06.2021 stellten Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde Hemmoor fest, dass sechs Buswartehäuschen erheblich beschädigt wurden. An drei Wartehäuschen an der Landstraße und zwei Wartehäuschen an der Wriethstraße in Hechthausen sowie einem an der Elsa-Brandström-Straße in Hemmoor wurden die Scheiben entfernt bzw. zerstört. Das Polizeikommissariat Hemmoor bittet Zeugen Hinweise unter der 04771 607-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell