POL-IZ: 210412.6 Stelle-Wittenwurth: Einbruch in Pflegeheim

Stelle-Wittenwurth (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Stelle-Wittenwurth zu einem Einbruch in das Büro eines Alten- und Pflegeheimes gekommen. Der Täter erbeutete einen Tresor, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.00 Uhr, bis Freitag, 07.05 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt in der Straße Allee. Aus einem Büro entwendete er einen Tresor samt Inhalt, darunter ein kleinerer vierstelliger Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt nicht - Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

