Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210412.3 Itzehoe: Fahrt unter Kokain-Einfluss

Itzehoe (ots)

Am Freitagnachmittag hat eine Streife in Itzehoe den Fahrer eines Fords aus dem Verkehr gezogen, weil er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 14.25 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Edendorfer Straße einen Ford zu kontrollieren. Bei dem Fahrer stellten die Einsatzkräfte während der Unterhaltung eine verwaschene Aussprache fest. Zudem, war der Mann auffallend schläfrig und langsam in seiner Reaktion. Alkohol oder Drogen, so der 29-Jährige, habe er nicht konsumiert. Ein Drogenvortest verlief allerdings positiv auf Kokain, so dass sich der in Brunsbüttel Lebende einer Blutprobenentnahme stellen musste. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Merle Neufeld

