Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ermittlungserfolg in der Brandserie Cadenberge +++ Brennendes Wohnmobil

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Im Bahnhofsbereich und in der Kirche in Cadenberge kam es jüngst zu mehreren Brandlegungen. Die Polizei Hemmoor hat nun die Taten in dem Bereich aufgeklärt. Demnach können diese einem 16-jährigen Cadenberger zugeordnet werden. Auch die brennende Siloplane in der Schumacherstraße vom gestrigen Montag (05.07.2021) ist ihm zuzurechnen. In einer Vernehmung hat er die ihm vorgeworfenen Taten heute umfänglich eingeräumt.

------------------

Cuxhaven. Am Montag, den 05.07.2021, wurde gegen 23:50 Uhr auf dem Campingplatz Seelust in der Cuxhavener Straße der Brand eines Wohnwagens gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten ein Wohnwagen und das Vorzelt in Brand. Sie wurden durch das Feuer gänzlich zerstört. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf die umstehenden Wohnwagen verhindert werden. Da die Eigentümer ortsabwesend waren, wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei Cuxhaven ermittelt nun zur Brandursache.

