Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Flugzeugabsturz - Nachtrag

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 08.07.2021, hat sich gegen 10:00 Uhr ein tragischer Flugzeugunfall ereignet, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Die Unfallstelle befand sich auf dem nicht-militärischen Teil des Flughafens Nordholz, 50 Meter neben der Start-und Landebahn in einem Maisfeld. Nach bisheriger Kenntnis ist das Flugzeug aus unbekannter Ursache kurz nach dem Start abgestürzt und in Brand geraten. Nachdem eine Auskunft zur Identität der Insassen anfangs nicht getätigt werden konnte, kann nun bestätigt werden, dass es sich bei den Insassen mit aller Wahrscheinlichkeit um ein Cuxhavener Ehepaar handelt. Die Bundesstelle für Fluguntersuchung aus Braunschweig traf in den Mittagsstunden des gestrigen Tages am Unglücksort ein und nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Bergung des Flugzeugwracks und der Insassen erfolgte in den späten Nachmittags- und Abendstunden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallhergangs dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell