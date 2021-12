Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automaten geknackt - mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Unbekannte Täter haben in Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei richteten sie mehr Schaden an als sie Beute machten. Abgesehen hatten sie es offenbar ausschließlich auf das enthaltene Bargeld, nicht auf die Zigaretten.

In Kaiserslautern waren die Unbekannten am Mittwochnachmittag aktiv. Etwa gegen 15.30 hebelten sie in der Wormser Straße einen Zigarettenautomat auf, der in Höhe des Hauses Nummer 8 aufgestellt war, und stahlen daraus Bargeld. Die Beute: etwa 160 Euro. Der Schaden: rund 2.000 Euro.

Bereits am Vormittag wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Enkenbach-Alsenborn festgestellt. Hier hatten die Täter über Nacht in der Rosenhofstraße zugeschlagen. Sie öffneten mit brachialer Gewalt den Bereich des Gehäuses, in dem die Banknoten eingezogen werden.

Wieviel Bargeld genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden liegt aber auch hier im vierstelligen Bereich. Tatzeit war zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr.

Zeugen, die an einem der beiden Orte gesehen haben, wer sich an den Automaten zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell