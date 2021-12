Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher machen Beute

Sembach (ots)

Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen am Mittwoch zwischen 13.30 und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten verschiedene Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr und konnten unerkannt entkommen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. |mhm

