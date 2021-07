Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung durch unbekannten Mann - Polizei bittet um Mithilfe

Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittwoch, den 21.07.2021 gegen kurz vor 19:00 Uhr kam es auf dem Spielplatz am Moselufer, im Bereich der Triniusstraße, in Bernkastel-Kues zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen. Dieser soll nach bisherigem Ermittlungsstand von einem Erwachsenen gewürgt und geschlagen worden sein. Der noch unbekannte Tatverdächtige mittleren Alters soll zwei schwarze Windhunde dabeigehabt haben. Zeugen des Vorfalls oder Personen die Angaben zu den auffälligen Hunden machen können, werden gebeten sich mit Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, in Verbindung zu setzen.

