Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Langfinger bestehlen Hochwasseropfer

Wittlich (ots)

Nach der Hochwasserlage im Stadtbereich Wittlich kam es zu Diebstählen von Gegenständen, die die Hochwassergeschädigten vor den Fluten retten konnten bzw. im Anschluss geborgen hatten. Im Zeitraum vom 16.07.2021 bis 19.07.21 wurden Elektrogeräte aus einer Lagerhalle bei der Brückenmühle entwendet. Diese bereits wassergeschädigten Geräte stammten aus einem Küchenstudio und wurden nach der Überschwemmung dort gelagert. Am 17.07.2021 wurde im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 06:00 Uhr in der Römerstraße ein Keller wegen des Hochwassers geräumt. Diverse Gegenstände wurden auf der Kellertreppe und auf dem Hof des Grundstückes gelagert. Unbekannte entwendeten dann einen Teil der Gegenstände. Gestohlen wurden Baumaterial, Werkzeug und Küchengeräte. Hinweise zu den jeweiligen Taten werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260 oder per Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell