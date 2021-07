Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Leichenhalle

Wittlich (ots)

PRESSMELDUNG ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Daun - Donnerstag, 22. Juli 2021 --------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -- Ereignis: Sachbeschädigung an Leichenhalle Ort: 54552 Mehren Zeit: 12.07.2021, 15:00 Uhr - 20.07.2021, 18:20 Uhr Unbekannte Täter haben im genannten Zeitraum ein Struktur-Glaselement der Leichenhalle in Mehren beschädigt. Dieses wurde mit einem Gegenstand eingeschlagen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260. Polizeiinspektion Daun Ramona Schmitz, PHK'in Mainzer Str. 19 54550 Daun 06592/96260 pidaun@polizei.rlp.de

