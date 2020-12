Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1795) Einbrecher suchen Schulen in Rothenburg o. d. T. und Feuchtwangen heim - Zeugen gesucht

FeuchtwangenFeuchtwangen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Rothenburg o .d. T. und Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Vermutlich in der Nacht von Dienstag (08.12.2020) auf Mittwoch (09.12.2020) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude im Ackerweg sowie in ein weiteres Schulgebäude im Topplerweg in Rothenburg o. d. Tauber ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Büroräume nach Bargeld. Die Täter hatten sich zuvor durch Aufhebeln von Zugangstüren gewaltsam Zutritt zu den Schulgebäuden verschafft und hierbei erheblichen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Im Zeitraum von Donnerstag (10.12.2020) 21:45 Uhr und Freitag (11.12.2020) 06:30 Uhr hebelten die Unbekannten ebenfalls eine Zugangstür einer Schule in der Schulstraße in Feuchtwangen auf und suchten auch hier nach Bargeld. Auch hier entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell