Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1793) Verkehrspolizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

NürnbergNürnberg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg überwachten am Donnerstagabend (10.12.2020) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im Nürnberger Westen. Ein Verkehrsteilnehmer war dabei mit über 130 km/h im Stadtverkehr unterwegs.

Die Geschwindigkeitsmessungen fanden in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr in der Von-der-Tann-Straße statt. Rund 950 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstelle - 83 von ihnen hielten sich nicht an die dort erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h.

Insgesamt 60 Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein entsprechendes Verwarnungsgeld, gegen 15 Kraftfahrer wird sogar ein Bußgeldverfahren eingeleitet. In 8 Fällen müssen die Verkehrssünder sogar mit einem Fahrverbot rechnen.

Unrühmlicher "Spitzenreiter" der polizeilichen Messungen war ein Verkehrsteilnehmer, der im Stadtverkehr mit satten 138 km/h unterwegs war. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 1360 Euro und zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister zu. Außerdem droht ihm ein dreimonatiges Fahrverbot.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell