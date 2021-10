Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Vermutlich in der Zeit von Freitag, den 22.10.2021, bis Samstagvormittag (23.10.2021) zerstörten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Leher Landstraße in Geestland/Langen und betraten anschließend das Wohnhaus. Im Haus wurden nahezu sämtliche Räume betreten und Schränke sowie vorgefundene Behältnisse nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Danach flüchteten der/die Täter unerkannt. Das genaue Diebesgut und die Höhe des Schadens können noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Geestland bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 04743 928-0 zu melden.

