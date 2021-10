Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldungen der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Uthlede

Unbekannte Täter brachen vermtl. in der Zeit von Donnerstag auf Freitag In ein abgelegenes Einfamilienhaus, in der Wersaber Helmer, der ortsabwesenden Geschädigten ein, durchsuchten das Gebäude und entwendeten zumindest Schmuck. Schaden ca. 2000,- Euro

Stotel

Auslaufender Kraftstoff verursachte am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall auf der L 143, in Höhe der AS Stotel. Ein in der Abfahrt der A 27 fahrender 59j. Pkw-Fahrer aus Schiffdorf kam im Einmündungsbereich aufgrund einer Dieselspur ins Schleudern und fuhr auf den abbremsenden Pkw einer 62j. Cuxhavenerin auf Schaden: 1000,- Euro Der Verursacher, ein 42j. Nordenhamer, konnte auf der B 212, kurz vor Rodenkirchen, mit defekter Kraftstoffanlage, festgestellt werden. Die umfangreiche verschmutze Streckenabschnitt wurde durch Kräfte der FFW abgesichert und durch eine Fachfirma gereinigt.

