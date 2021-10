Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - Verletzter liegt stundenlang im Graben

Cuxhaven (ots)

Belum. Ein Jugendlicher ist in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 16-jährige aus Neuhaus/Oste wurde heute Morgen gegen 8 Uhr in einem Graben neben der B73 zwischen Belum und Otterndorf gefunden. Nach seinen Angaben war er in der Nacht mit seinem Roller auf der B73 unterwegs, als er zwischen 3 Uhr und 4 Uhr von einem entgegenkommenden PKW touchiert wurde und dadurch von der Fahrbahn abkam. Der PKW Fahrer hatte nicht angehalten, sondern sei einfach weitergefahren. Aufgrund seiner Verletzungen hätte er sich nicht bewegen können und sei daher erst am Morgen von anderen Verkehrsteilnehmern gefunden worden. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen und unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 16-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht den Rollerfahrer auf der B73 gesehen haben oder Angaben zu dem Unfall und/oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730.

