Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Dienstag, 19.10.2021, in der Zeit von 08:30 - 08:40 Uhr kam es in Beverstedt in der Poststraße, auf dem Parkplatz von Rossmann und Döscher zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter grauer VW Tiguan wurde hierbei an der linken Fahrzeugseite durch einen anderen Pkw stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Beverstedt unter Telefon 04747 93173-0 oder Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0 zu melden.

