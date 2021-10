Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugscheine aus Transporter entwendet - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Samstag, den 16.10.2021, stellte ein 62-jähriger Geestländer einen VW Multivan im Lavener Weg unweit der Debstedter Straße vor der dortigen Autowerkstatt ab. In der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe des Multivan ein und entwendeten mehrere Fahrzeugscheine verschiedener Kraftfahrzeuge. Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter Telefon 04743 928-0 zu melden.

