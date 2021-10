Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit Fahrschulwagen ++++ Motorradfahrer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Mittelstenahe. Am Freitagnachmittag (15.10.2021) geriet der 18-jährige Fahrer eines Fahrschulwagens gegen 15:30 Uhr auf der Varreler Dorfstraße in Mittelstenahe in einem Kurvenbereich kurzfristig nach rechts in den Grünstreifen. Der 70-jährige Fahrlehrer griff ein und lenkte gegen, allerdings geriet der Pkw daraufhin aus der Spur und schleuderte im linken Seitenraum gegen einen Baum. Der Baum wurde ,ebenso wie der Pkw, erheblich beschädigt. Die Insassen blieben nach ersten Angaben unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf über 30.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in Mittelstenahe kam es am Sonntagabend (17.10.021) gegen 18:40 Uhr auf der Kreisstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Auf der Strecke zwischen Bröckelbeck und Lamstedt befuhr ein 42-jährige Mann aus Bremervörde mit seinem VW die Kreisstraße in Richtung Lamstedt. In Höhe der dortigen Sandkuhle wollte der Bremervörder kurz linksseitig in einer Parkbucht halten. Beim Spurwechsel übersah er jedoch einen nachfolgenden 52-jährigen Motorradfahrer aus Hechthausen, der zu diesem Zeitpunkt bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beim Ausweichen stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell