Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer im Bereich Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Samstagmittag (16.10.2021) ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der Straße Voigtding in der Wingst ein Verkehrsunfall. Auf gerader Strecke kam der 28-jährige Fahrer eines Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, kam beim Gegenlenken ins Schleudern und geriet in den Seitenraum, wo das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer aus Cadenberge konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien, hatte sich jedoch durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann ins Krankenhaus. Bei einer Überprüfung des Fahrers wurde Alkoholeinfluss festgestellt, ein Vortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 3500 Euro schätzt.

Sonntagnacht (17.10.2021) kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor gegen 00:10 Uhr einen 52-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Land Hadeln auf der Hauptstraße (Bundesstraße 73) in Hemmoor. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Dem Hemmoorer wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielt die Polizei ein.

Kurze Zeit später, gegen 04:20 Uhr, stoppten die Beamten einen Audi-Fahrer in der Schützenstraße in Lamstedt. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Kräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des 25-jährigen Fahrers aus der Börde Lamdstedt fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Auch diesem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielt die Polizei ebenfalls ein.

