POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Müllfahrzeug

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr wollte eine 29-jährige VW-Fahrerin von einem Parkplatz in die Schulstraße einfahren. Dabei übersah sie einen auf der Schulstraße fahrenden 54-jährigen Lenker eines Müllfahrzeuges. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

